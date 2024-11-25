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Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:39

Roy Keane: Amorim'in yapması gereken çok iş var

Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane, kulübün yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in durumu düzeltmek için çok işi olduğunu söyledi.

Roy Keane: Amorim’in yapması gereken çok iş var

Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane, takımın Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Keane, "Sorunlar ne olursa olsun takım şu anda Premier Lig'de orta sıralarda yer alıyor ve önünde çok fazla takım var. Ruben Amorim'in yapması gereken çok büyük bir iş var. Umarım bunu çözerler" diye konuştu.

Ipswich Town - Manchester United maçında kazanmaya yakın tarafın ev sahibi takım olduğunu söyleyen Roy Keane, "Ipswich Town daha iyi bir takım gibi gözüktü. Eğer bir takım kazansaydı, bu Ipswich Town olurdu" dedi. Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile Premier Lig'de çıktığı ilk maçta Ipswich Town ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Takım, 12 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 16 puanla 12. sırada yer alıyor.

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Roy Keane: Amorim'in yapması gereken çok iş var
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