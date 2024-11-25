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Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:46 Son Güncelleme: 25.11.2024 15:13

Sezonun ilk Türk golcüsü: Semih Kılıçsoy!

Semih Kılıçsoy, Göztepe maçında Beşiktaş adına ligde gol atan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Sezonun ilk Türk golcüsü: Semih Kılıçsoy!
Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon fark yaratan Semih Kılıçsoy, milli takıma kadar yükselmişti. 36 maç sonunda 15 kez rakip fileleri havalandıran ve 3 asist yapan genç oyuncudan beklentiler büyüktü. Ancak bu sezon ise işler beklenildiği gibi gitmedi. Göztepe maçı öncesinde Siyah-Beyazlılar ile 17 maça çıkan Semih, 1 gol atmış ve 2 de asist yapmıştı. İzmir ekibi ile oynanan maça Kara Kartal çok hızlı bir giriş yaptı. Siyah-Beyazlılar, dakikalar 9'u gösterirken, 2 farklı üstünlüğü yakalamıştı.

BU SEZON GOL ATAN İLK TÜRK FUTBOLCU
19 yaşındaki futbolcu, 3. dakikada açılışı yaptı. Semih, ayrıca ligde bu sezon takımı adına gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Hızlı başlangıç ve milli oyuncunun klas golü sonrasında ise işler birden tersine döndü. İlk devre 2-2 sona ererken, Beşiktaş ise mücadeleden hüsranla ayrılmaktan kurtulamadı. (Fanatik)

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Sezonun ilk Türk golcüsü: Semih Kılıçsoy!
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