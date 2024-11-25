Victor Nelsson, Real Betis yolcusu

Galatasaray'da Bodrum FK maçında cezalı Davinson Sanchez'in yerine Victor Nelsson'un forma giymesi beklenirken, Okan Buruk ilk 11'de Metehan Baltacı'ya şans verdi. Buruk, maç öncesi Nelsson'un Danimarka Milli Takımı ile kampta olduğu ve sadece bir antrenmana çıktığını söyledi. Aslan'da mutsuz olduğu bilinen yıldız savunmacının en geç sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Birçok talibi olan 26 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Todofichajes'te yer alan habere göre; Victor Nelsson, La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer olmaya hazırlanıyor. Haberin detaylarında, Betis'in ezeli rakibi Sevilla'nın bu transferi daha önce bitirme aşamasına geldiği ancak Galatasaray'ın inadını kıramadığı belirtildi. Victor Nelsson için çıkan haberde, Real Betis'in bu transferi hangi şartlarda tamamlamak istediği de duyuruldu. Yeşil-Beyazlı ekip, Nelsson'u kiralık olarak kadrosuna katıp sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmeyi istiyor. Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmemesi halinde yaz transfer döneminde Danimarkalı oyuncunun sözleşmesinde son yıla girmesinden faydalanarak bu transferin gerçekleşebileceği kaydedildi. (Fotomaç)