Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante’den Galatasaray’a hakaret

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin ayrılık sürecinde olduğu sevgilisi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante, Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir harekete imza attı.

L-Gante son olarak katıldığı bir programda Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma süreciyle ilgili olarak, "Bu beni doğrudan etkilemiyor. Onun hareketlerini uzun zamandır görüyorum, mesajları görüyorum, her şeyi görüyorum. O evde kameralar var, niyetinin ne olduğunu biliyorum ve gerçek şu ki... o şekilde kaydetmiş olması... bu aptalca bir şey" şeklinde konuştu.

Icardi ile Wanda Nara arasında yaşanan tartışmaya da değinen 24 yaşındaki şarkıcı, Meksika'da yayınlanan sarı-kırmızı kostümlü, "Kırmızı Çekirge" isimli süper kahraman şovlarının parodisini yapan bir tv komedi dizisinin kahramanı üzerinden Mauro Icardi'ye gönderme yaparken Galatasaray formasına da adeta hakaret etti. L-Gante, "Aralarında bir tartışmaya ya da böyle bir şeye asla tanık olmadım ... ve eğer olursa, kırmızı çekirgeyi ararım" dedi.