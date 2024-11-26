Carlo Ancelotti’den Arda Güler kararı! Bir ilki yaşayacak...

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. Haftasında oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; daha önce Devler Ligi'nde oyuna sonradan dahil olarak 3 karşılaşmada boy gösteren Arda, kariyerinde ilk kez 11'de başlama şansına erişecek.

19 yaşındaki yetenekli oyuncu, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Yalnızca 382 dakika sahada kalan Arda, 1 asistlik performans sergiledi. (Cadena SER)