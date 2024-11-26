Real Madrid, La Liga'da Leganes'i 3-0 mağlup ederken sahaya ilk 11'de çıkarak herkesin şaşırmasına neden olan Arda Güler, performansı ile de alkışları topladı. 75 dakika oyunda kalan genç yetenek, bir de duran top organizasyonuna katılarak asist üretirken sadece topa dokunarak yaptığı katkıyı da şakaya çevirdi."El Otomano (Osmanlı)" yorumunu yapan AS gazetesi, 19 yaşındaki oyuncunun sağ kanatta başladığı mücadelede etkili performansının altını çizip zaman zaman forvet arkasına kadar gelip katkı verdiğine de değindi.Arda Güler'in maçın 15. dakikasında attığı çalım ise haftanın jenerikleri arasına girdi.MARCA: "Arda Güler'in yeteneği süreklilik için haykırıyor"DEFENSA CENTRAL: "Arda harika bir kalite parıltısı bıraktı"EL DESMARQUE: "Güler, Real Madrid taraftarını büyüledi"AS: "Güler, bize futbolun belki de en iyi dribblingini yaptı"ESTADIO DEPORTIVO: "Muhteşem performans"SPORT: "Güneş sisteminin merkezi Arda Güler"TELE MADRİD: "Video oyunu etkisi yarattı"BÜLENT TİMURLENKspor medyası uzun zamandır muhabir ya da köşe yazarlarının tuttuğu takım üzerinden tarif edilirken İspanya'da bu durum farklı. Bunu açıklarsak Arda'nın Madrid medyası tarafından İspanyol denilen ama aslında Madrid temelli gazeteler tarafından övülmesinin de altındaki gerekçeyi görürüz. Arda transferi için Barcelona, Real Madrid'e yenik düştüğünde Barcelona'daki iki gazete 'Olsun bizde de Lamine Yamal var' manşetleri atmıştı. Yamal, yetenekli ama o günlerde bir transfer yenilgisinin altını doldurabilecek kadar oyun geçmişine sahip bir oyuncu değildi. Bugün Yamal'ın yaptıkları ortada.Kısacası herkesin alıştığı Valverde'nin değil Arda'nın yaptıkları ve yapacakları satıyor. Ancelotti ona 11'de şans verdi, bu şansı iyi değerlendirdi.Arda o maçta hiç dakika da alamayabilir ama bizim buradan baktığımızda anlamamız gereken şu var; Real Madrid'de forma giymek böyle bir şey, kısacası kolay değil.