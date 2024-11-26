"El Otomano" Arda Güler zirvede

Real Madrid, La Liga'da Leganes'i 3-0 mağlup ederken sahaya ilk 11'de çıkarak herkesin şaşırmasına neden olan Arda Güler, performansı ile de alkışları topladı. 75 dakika oyunda kalan genç yetenek, bir de duran top organizasyonuna katılarak asist üretirken sadece topa dokunarak yaptığı katkıyı da şakaya çevirdi. Bu durumu "Ne asist ama" diyerek arkadaşları ile de paylaşan milli oyuncu için İspanyol medyası da övgüler yağdırdı.

"El Otomano (Osmanlı)" yorumunu yapan AS gazetesi, 19 yaşındaki oyuncunun sağ kanatta başladığı mücadelede etkili performansının altını çizip zaman zaman forvet arkasına kadar gelip katkı verdiğine de değindi. İstatistikleri ile de göz kamaştıran oyuncunun asıl yerinin ilk 11 ve düzenli forma olması gerektiği de Carlo Ancelotti'ye eleştiri olarak yöneltildi. Arda Güler'in maçın 15. dakikasında attığı çalım ise haftanın jenerikleri arasına girdi.

BÜLENT TİMURLENK - VALVERDE DEĞİL, ARDA'YI MERAK EDİYORLAR

Bizde spor medyası uzun zamandır muhabir ya da köşe yazarlarının tuttuğu takım üzerinden tarif edilirken İspanya'da bu durum farklı. Bunu açıklarsak Arda'nın Madrid medyası tarafından İspanyol denilen ama aslında Madrid temelli gazeteler tarafından övülmesinin de altındaki gerekçeyi görürüz. Arda transferi için Barcelona, Real Madrid'e yenik düştüğünde Barcelona'daki iki gazete 'Olsun bizde de Lamine Yamal var' manşetleri atmıştı. Yamal, yetenekli ama o günlerde bir transfer yenilgisinin altını doldurabilecek kadar oyun geçmişine sahip bir oyuncu değildi. Bugün Yamal'ın yaptıkları ortada. Dolayısıyla Madrid cephesinde Marca ve As gazetesi de sıra dışı bir yetenek olarak buldukları Arda'nın forma giydiğinde yapacaklarını merak ediyor. Kısacası herkesin alıştığı Valverde'nin değil Arda'nın yaptıkları ve yapacakları satıyor. Ancelotti ona 11'de şans verdi, bu şansı iyi değerlendirdi. Şimdi önünde Liverpool deplasmanı var. Arda o maçta hiç dakika da alamayabilir ama bizim buradan baktığımızda anlamamız gereken şu var; Real Madrid'de forma giymek böyle bir şey, kısacası kolay değil.