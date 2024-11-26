Lionel Messi’nin yeni teknik direktörü açıklandı! Takım arkadaşıydı...

Teknik direktörlük kariyerine Arjantin U20 Milli Takımı'nda başlayan Javier Mascherano, Inter Miami CF'nin yeni antrenörü oldu.

Kulübün sahiplerinden David Beckham, "Javier, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bilgi, kararlılık ve içgüdüleriyle her zaman fark yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona formasıyla 334 maça çıkan Mascherano, aynı zamanda Lionel Messi ile birlikte toplam 414 kez sahada yer aldı.

Arjantin Milli Takımı ile de 147 kez forma giyen Mascherano, milli takım kariyerini 2018 Dünya Kupası'nın ardından sonlandırmıştı.