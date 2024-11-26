ŞAMPİYONLAR LİGİ: Atletico Madrid, Sparta Prag’a gol yağdırdı!

Devler Ligi 5. hafta maçında Sparta Prag ile Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Epet Arena'da oynanan maçı Madrid temsilcisi, 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri; Julian Alvarez (2), Llorente (1), Griezmann (1) ve Angel Correa (2) kaydetti.

Sahadan 6-0'lık skorla ayrılan Atletico Madrid puanını 9'a yükseltirken Sparta Prag 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Atletico Madrid, Slovan Bratislava ile Sparta Prag ise Feyenoord ile karşılaşacak.