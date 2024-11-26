Son dakika: Fenerbahçe’ye sol ayaklı stoper! Sikou Niakate

Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir yandan Anderson Talisca ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler bir yandan da savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

Gündeme son gelen isim ise Portekiz Ligi temsilcilerinden Braga'nın Malili stoperi Sikou Niakate oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında hem sol stoper hem de sol bek oynayan bir oyuncu istedi. Sportif Direktör Mario Branco ise tecrübeli teknik adama Braga'da top koşturan Sikou Niakate'yi sundu. Jose Mourinho'nun vereceği karara göre yönetim harekete geçecek.

12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Geçen sezon Braga'ya transfer olan 25 yaşındaki sol stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 18 maçta boy gösteren Niakate, 3 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi. Mali ve Fransa pasaportlarına sahip olan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Yıldız oyuncu, 12 kez Mali Milli Takım formasını giyerken 1 kez fileleri havalandırdı. (Takvim)