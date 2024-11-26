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Giriş Tarihi: 27.11.2024 00:33 Son Güncelleme: 27.11.2024 00:35

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrıldı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla, Beşiktaş JK"

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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrıldı!
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