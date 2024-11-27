AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk’tan Ziyech için flaş yorum!

'İKİSİ DE ÖNEMLİ OYUNCU'

Dries Mertens ve Hakim Ziyech hakkında konuşan Okan Buruk, "Dries Mertens'in 3'üncü senesi. Her sene daha da gençleşiyor. Takıma saha içi ve dışı katkısı çok önemli. Hakim Ziyech de geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Sakatlıkları oldu ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. İkisi de önemli oyuncu. Onları seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz. Takım için önemli rolleri var" sözlerini sarf etti.

Hakim Ziyech'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Hakim Ziyech için bir oynama sayımız var. Oynama sayısını doldurursa bir sene daha devam ediyor. Geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Forma için sürekli çalışıyor. O iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez."