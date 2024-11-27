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Giriş Tarihi: 27.11.2024

Berkay Özcan artık yok

Petrocub ile bugün 18.30’da Konferans Ligi’nde sahaya çıkacak olan Başakşehir’de şok kadro dışı kararı geldi...

Berkay Özcan artık yok
UEFA Konferans Ligi'nde 3 maçta 1 puanda kalan Rams Başakşehir, bugün sahasında Petrocub'u devirip 3 puanla tanışmak istiyor. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 18.30'da Moldova ekibini konuk edecek. TRT 1'den ekranlara gelecek maçı Kosovalı hakem Genc Nuza yönetecek. Başakşehir'de kritik karşılaşma öncesinde ise şaşırtıcı bir kadro dışı kararı geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan, Berkay Özcan'ı kadro dışı bıraktıklarını açıklayıp, "Berkay artık bizimle olmayacak. Benim isteğim ve yönetimle birlikte aldığımız bir karar" sözlerini kullandı. 26 yaşındaki orta saha bu sezon 20 resmi maçta forma giyerken 1175 dakika süre aldı, 1 de gol attı.

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Berkay Özcan artık yok
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