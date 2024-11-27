Berkay Özcan artık yok

UEFAKonferans Ligi'nde 3 maçta 1 puanda kalan Rams Başakşehir, bugün sahasında Petrocub'u devirip 3 puanla tanışmak istiyor. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 18.30'da Moldova ekibini konuk edecek. TRT 1'den ekranlara gelecek maçı Kosovalı hakem Genc Nuza yönetecek. Başakşehir'de kritik karşılaşma öncesinde ise şaşırtıcı bir kadro dışı kararı geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan, Berkay Özcan'ı kadro dışı bıraktıklarını açıklayıp, "sözlerini kullandı. 26 yaşındaki orta saha bu sezon 20 resmi maçta forma giyerken 1175 dakika süre aldı, 1 de gol attı.