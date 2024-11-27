BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ı duran toplar avladı! Yüzde 57’lik çarpıcı oran

Beşiktaş sezon başından bu yana eksiklerini kapatmakta zorlanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un özellikle duran toplarda yaşanan zafiyete çözüm bulamaması büyük eleştiri topladı. Kara Kartal, bu sezona Galatasaray karşısında elde ettiği 5-0'lık Süper Kupa galibiyetiyle başlarken, 26 gol attı. Bunların sadece 1'i (%4) duran toptan geldi. 6 penaltı golü bulan siyahbeyazlılar, frikikten ise ağları sarsmayı başaramadı.

BEYAZDAN SİYAHA DÖNDÜLER

İş savunma tarafına geldiğinde ise kâbus gibi bir tablo ortaya çıktı. Süper Lig'de 14 kez avlanan Beşiktaş, bunların 8'ini yani %57'sini duran toplardan yedi. Kalesinde gördüğü penaltı golü birle sınırlı kaldı. İlk 8 maçında kalesinde 5 gol gören Kartal, ligin en az gol yiyen takımlarından olurken son 4 karşılaşmada rakipleri durduramadı. Tam 9 kez avlanırken, gol yeme ortalaması maç başına 0.6'dan 2.2'ye kadar yükseldi.