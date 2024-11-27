Beşiktaş’ta Sergen Yalçın özlemi büyüyor

İstatistiklere bakıldığı zaman Sergen Yalçın'ı isteyenler bir hayli haklı. Yalçın, 2019'da Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 15 maçlık dönemde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan deneyimli hoca, 2.13 puan ortalaması tuttur du. Şampiyonlukla tamamlanan 2020-2021 sezonunda ise 37 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde eden Sergen Yalçın, 2.08 puan ortalamasıyla sınıfı geçti. 2021-2022'de 14 maç görevde kalan deneyimli teknik adam, 1.50 puan ortalamasıyla veda etti.



Ardından geçici olarak göreve gelen Önder Karaveli, 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.83 puan ortalamasında kaldı. Valerien Ismael ile 2022 sezonunda 19 maça çıkan Kartal, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alıp 1.7 puan ortalamasıyla çöktü. Ardından ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Güneş, 41 maça çıktı; Avrupa'daki 3-2'lik Lugano hezimetinin ardından yollar ayrıldı. Burak Yılmaz ve Serdar Topraktepe sonrası Rıza Çalımbay 7 maç dayanabildi. Sonrasında Fernando Santos, 16 maçta 1.56 puan ortalamasında kaldı.



Topraktepe bir kez daha geldi ve koltuğu Gio'ya bıraktı. Hollandalı hoca, şu ana dek 19 maçta 10 galibi yet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.79'luk puan ortalamasında kaldı. (Sözcü)