Bosna Hersek’te Trabzonspor taraftarına çirkin saldırı!

Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile 2-2 berabere kaldı. Maçta sonra bir grup Bosnalı taraftar, Trabzonspor taraftarlarına saldırdı.

5 TRABZONSPORLU YARALANDI

Yaşanan bu durum sonrası 5 Trabzonspor taraftarı polis tarafından stadyum önünde bekletilirken 1 taraftar ise hastaneye sevk edildi.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

U19 Takımımızın FK Sarajevo ile deplasmanda oynadığı maç sonrasında taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarlarımızın durumu, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Başkonsolosu Sayın Sadık Babür Girgin tarafından yakından takip edilmektedir.

Ayrıca, stadyumda alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis gözetiminde bekletilen taraftarlarımızla ilgili süreç, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay tarafından titizlikle takip edilmektedir. Yaralı taraftarımızın bir an önce sağlığına kavuşması adına elimizden geleni yapıyor, şanlı Trabzonsporumuzu desteklemek amacıyla Saraybosna'da bulunan tüm taraftarlarımızın sorunsuz bir şekilde ülkemize döneceğine inanıyoruz. Bu süreçte gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Başkonsolosu Sayın Sadık Babür Girgin'e ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay'a teşekkürlerimizi sunarız.