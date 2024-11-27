Fenerbahçe’den Osayi’ye zamlı teklif

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuları ile masaya oturan Fenerbahçe, önemli isimleri kadrosunda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. İrfan Can Kahveci ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi. Sarı-Lacivertliler, hücum oyuncusu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kahveci'nin maaşına zam yapıldı. Kanarya, Bright Osayi Samuel ile de anlaşma sağladığı takdirde iki oyuncusuna aynı anda imza attıracak. Nijeryalı bek ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, İngiltere'den teklif aldığı iddia edilen Samuel'i ikna etmek üzere.

'HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ

Dış basındaki haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, Osayi'ye 3 yıllık yeni sözleşme önerdi. Yıllık 600 bin euro kazanan 26 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro garanti ücret teklif edildi. Başarılı futbolcunun kısa süre içerisinde bu teklife yanıt vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde Osayi Samuel'in Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro maaş istediği iddia edilmişti.

Öte yandan Galatasaray ile görüştüğü gündeme gelmişti. 26'lık Samuel, Fenerbahçe'den hiçbir şey istemediğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Fenerbahçe'den başka bir Türk kulübünde forma giymem, bu konuda çok netim."

2020-2021 SEZONUNDA GELDİ

Kariyerine İngiltere'de Blackpool formasıyla başlayan Samuel, 2.5 sezonun ardından bedelsiz olarak Queens Park Rangers'a gitti. 3 sezon Rangers formasını terleten Nijeryalı oyuncu, 2020-21 sezonu başında 508 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye adım attı. İlk yılında Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 1 asistle takıma katkı sağladı. Geldiği günden bu yana kadronun önemli parçalarından biri olan Samuel, Sarı-Lacivertli taraftarların da sevgisini kazandı. 1.75 boyundaki yıldız oyuncu, bu sezon 12 kez forma giydi ve 1 asist yaptı. Piyasa değeri ise 8 milyon euro. (Akşam)