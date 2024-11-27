Galatasaray, Jonathan David için harekete geçti

Galatasaray, flaş transferler yapmaya devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlığı ve olası ayrılık durumunu göz önünde bulundurarak, Lille'de harika bir sezon geçiren Jonathan David'e yöneldi. Kanadalı golcünün Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Galatasaray, bu fırsatı değerlendirerek girişimlere başladı.

Bu sezon 20 resmi maçta 13 gol ve 2 asistle etkileyici bir performans sergileyen Jonathan David, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında David'in menajeriyle görüşerek hem oyuncunun kariyer planları hem de olası transfer koşulları hakkında fikir alışverişinde bulunacak. (Takvim)