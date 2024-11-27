Giovanni van Bronckhorst açıkladı: "Zor günler geçiriyoruz"

'VERMEK İSTEDİĞİM MESAJI TAM OLARAK VEREMEDİM'

Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalarında kendisini yanlış ifade etmiş olabileceğini belirten Hollandalı teknik adam, "Maçtan sonra duygusal olarak modum düşmüştü. Basına konuşurken özellikle moralim çok düşüktü. Belki kendimi tam anlamıyla ifade edemedim belki de vermek istediğim mesajı tam olarak veremedim. Benim için burada olmak güzel. Hedefleri, zaferleri olan, hedeflerimin örtüştüğü bir yerde olmak güzel. Zor anlar yaşıyoruz. O anda durumu çok net göremedim. Pazar günü bu şekilde hissetmiştim. Hem ben hem kulüp hem de takımımız için standartları yüksek tutmamız lazım. Bunun için de zaferler kazanmamız gerekiyor. Galibiyetleri alan kimliğimize geri dönmemiz gerekiyor. Ki bunu yaparsak 9 puana ulaşacağız. Kalan maçlarda bizim için daha moral verici bir durum olacak. Bir adım daha öteye gitme anlamına gelecek. Bunları bahane olarak söylemiyorum. Şu an bende futbolcularım da kendimizi daha iyi hissediyoruz. Devam edeceğiz, önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

'BURAYA BEŞİKTAŞ'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE GELDİK'

Taraftarla arasındaki güven duygusunu yeniden nasıl sağlayacağı yönünde gelen soru üzerine van Bronckhorst, şöyle konuştu:

"Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Takım ve taraftar ilişkisi her zaman önemlidir. Bizim için iyi oyun, taraftarın gurur duyacağı bir şey anlamına da gelir. Taraftara her zaman ihtiyaç vardır. Bu bir iş birliği gibidir. İşler iyi gitmediğinde, istenilen skorları alamadığınızda ya da kötü sonuçlar olduğunda bizler en çok üzülen taraf oluyoruz taraftarlarla birlikte. Çünkü; biz, taraftara ve kulübe istediği sonuçları veremeyen tarafta oluyoruz. Hem hocalar hem oyuncular olarak neler oluyor dersiniz. Nelerin yanlış gittiğine değinmek istersiniz. Yarın iyi oyun ve iyi bir sonuç, bizim için tekrardan iyi bir periyodun başlangıcı olabilir ki bunu yapmaya çalışacağız. Kolay olmayacaktır. Biz buraya Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeye geldik. Yarın 3 puan sadece Avrupa Ligi'ndeki sıralama açısından değil, aynı zaman enerji anlamında, önümüzdeki maçlarda bize moral vermesi açısından çok önemli olacak."

'ŞU ANKİ DURUMLARI KENDİ GERÇEK OYUNLARINI YANSITMIYOR'

Maccabi Tel-Aviv'in birçok maçını izlediklerini belirten van Bronckhorst, şu ifadeleri kullandı:

Maccabi'nin çok fazla maçını izledik. İyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorlardı neredeyse. Ajax maçını izledik. Ajax maçı gollü bir maç oldu. Diğer maçlarda skorlar daha azdı. Modern futbol oynamaya çalışan bir takım. Geride 5'li oynayan, ofansif olarak oynayan bir takım. 10 numaralı oyuncularına dikkat etmemiz lazım. Santrforlarını tanıyoruz, Zahavi. Çin'de de kendisiyle çalışma fırsatım olmuştu. Şu anki durumları kendi gerçek oyunlarını yansıtmıyor. Yarın bizim için zor bir maç olacak. Rakibimizi analiz ettik. Maça hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, galip gelmek istiyoruz."

'ZAHAVİ İLE ÇALIŞMAKTAN KEYİF ALDIM'

Eran Zahavi ile ilgili gelen bir soru üzerine Hollandalı teknik adam şöyle konuştu:

"Kendisiyle ben 1 sene çalıştım. Hoca olarak kariyerimde gördüğüm en profesyonel oyunculardan bir tanesi. Kendini geliştirmek isteyen bir oyuncu. Hollanda'da da oynadı. Onunla çalışmaktan keyif aldım. Şu an oynamadığı için mutsuz olduğunu düşünüyorum. Kendisine de dikkat etmek gerekiyor."

'SKORLAR GELMEDİĞİNDE DEVAM ETMEME İHTİMALİ HEP VARDIR'

Zor bir periyottan geçtiklerini söyleyen van Bronckhorst, "Hoca olarak mümkün olduğunca çalışmak istersiniz. Şu an zor bir periyottayız. Skor odaklı bir sporun içindeyiz. Skorlar gelmediğinde devam etmeme ihtimali hep vardır. Bu Rangers'ta da başıma gelmişti. Şu anda zor bir durumda olsak da yönetimin desteği arkamda. Ben tüm enerjimi maçlara vermeye çalışıyorum. Kötü sonuçlar devam edecek olursa ortada bir sorumlu olacaktır ki bu da benim. Zor zamanlar geçirebilirim. Hocalar için durum böyledir. Görev yaptığınız süre boyunca zaferler kazanmanız gerekir. Pozitiflik sunmanız gerekir kulüp ve taraftara. Ben pozitif düşünüyorum. Umuyorum ki yarın tekrardan galip gelen kimliğimize geri döneriz" dedi.

'NELER OLACAĞI BİRAZ BİZE BAĞLI'

Maccabi Tel-Aviv'i iyi şekilde analiz ettiklerini belirten Giovanni van Bronckhorst, "Rakibi iyi şekilde analiz ediyoruz. Tabii ki durumlar değişiklik gösteriyor. Bazen baskı, baskıya göre şekillenir. Bazen rakip ceza sahasına nasıl gireceğiniz senaryolara göre değişebilir. Svensson ve Rashica iyi bir kombinasyon içindeler. Sezon boyunca orası iyi ilerledi. Rashica'nın bir sakatlığı vardı. Svensson istikrarlı bir şekilde performansını gösterdi. Biz rakibi iyi analiz ettik. Güçlü ve zayıf yönlerini biliyoruz. Neler olacağı biraz bize bağlı. Tempo ve agresifliğe ihtiyacımız olacak. İyi oyun kurarsak, rakip yarı sahaya hızlı geçebiliriz. Bu noktada detaylar belirleyici olacaktır. Frankfurt, Ajax ve Lyon maçlarında bunu gördük. Biz hazır olmalıyız. Her seferinde farklı rakiplerle oynamak iyi bir şey. 8 farklı maç, 8 farklı rakibe karşı oynuyorsunuz. Maccabi yeni bir rakip. Biz galibiyet için buradayız. Çok çalışarak 3 puan almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'DÜNYADA SAVAŞLAR OLDUĞUNU GÖRMEK TABİİ Kİ İYİ BİR ŞEY DEĞİL'

Maçın Macaristan'da oynanacak olmasıyla ilgili gelen soru üzerine üzerine Giovanni van Bronckhorst, sözlerini şöyle noktaladı:

"Diğer konular benim yorum yapmam gereken konular değil. O yüzden bu konuda yorum yapmak benim işim değil. Dünyada savaşlar olduğunu görmek tabii ki iyi bir şey değil. Biz buradayız, çünkü burada oynamak zorundayız. Burada oynamamız bize söylendi UEFA'dan. Taraftar yok ve sahaya çıkıp maçı oynayacağız. 3 puanı her zamanki gibi istiyoruz, hedefliyoruz. Diğer tüm problemleri çözmek için bir sürü insan var. Onlar, problemleri çözebilir."