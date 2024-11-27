Jose’nin sistemine Talisca uymaz!

F.BAHÇE ARTIK RAYA OTURDU G.SARAY'IN SIKINTILARI VAR

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KANDIRANLAR UTANSIN!

Z KUŞAĞINI FUTBOLDAN SOĞUTTULAR

Talisca, Beşiktaş sonrası zorluk derecesi yüksek liglerde top oynamadı. Brezilyalı yıldızın parayı çok sevdiği söyleniyor. Bu yüzden önce Çin'e, sonra da Suudi Arabistan'a gitmesini normal karşılıyorum. Çünkü iki farklı ülkede Talisca, büyük paralar kazandı. F.Bahçe, Talisca'yı alırsa gövdeli transfer yapar. Takıma katkısı büyük olur, özellikle duran toplarda verim sağlar. Burada Mourinho'nun kararı değer taşır. Yıldız diye aldığınız oyuncular bazen sizi yukarı taşır, bazen huzursuzluk yaratır. Talisca, eğer F.Bahçeli oyunculardan itibar olarak destek görürse başarılı olur.Türk futbol kamuoyunu tuhaf şekilde izliyorum. Sanki Talisca büyük kurtarıcı! Talisca paranın peşinden koşmuş Arabistan'a gitmiş, yaşı geçmiş bir oyuncu. Koskoca F.Bahçe, Mourinho ve Ali Koç'un Talisca'dan medet ummasını anlayamıyorum. Devre arası puan farkı açılırsa Talisca değil Maradona gelse işi toparlayamaz.Fenerbahçe'nin, 5 puan önündeki Galatasaray ile attığı ve yediği gol sayısı aynı. Mourinho'nun takımının skor gücünün düşük olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Ancak Ali Koç ve yönetiminin transfer iştahı hiçbir zaman dinmez. Osimhen transferinin yarattığı rüzgâra sanıyorum Talisca ile cevap vermek isteyecek. Bakın Kadıköy'deki derbide Fred-İsmail- Szymanski'li F.Bahçe orta sahası, kâğıt üzerinde G.Saray'ın orta saha üçlüsü karşısında daha sert ve baskın görünüyordu. Okan Buruk, bir Yunus hamlesiyle bunu tersine çevirdi. Kadıköy'deki tribünler elbette ki Szymanski'den memnun değil. Ancak unutulmamalı ki Polonyalı oyuncu, Mourinho ile ikinci bir 8 gibi oynuyor. Aynı Mert Hakan'ın süre aldığında oynadığı gibi. Şimdi soru şu; Talisca bu tanıma uyuyor mu?Talisca pasta üzerindeki krema gibidir. Olursa takıma renk katar, albenisini artırır. Olmazsa da pastanın kalitesinden bir şey eksilmez. Talisca, Beşiktaş'ta yükseliş ivmesini yakalamasından sonra Avrupa'da kalmak, daha büyük hedeflere ulaşmak ve hatta Brezilya Milli Takım'ında oynama hedefini kovalamak yerine para kazanmayı tercih etti. Çin ve Suudi Arabistan'da iyi paralar kazandı. Şimdi karşımızda yapabileceği yüksek bir kariyer yerine parayı tercih etmiş bir yıldız var. Talisca'nın Suudi Arabistan'daki tempo ile buradaki sertlik ve tempo noktasında sıkıntı yaşayacağı kesin. Ama F.Bahçe, "Biz parayı veririz. Oyuncu bize kritik 2-3 maç kazandırsın yeter" diyorsa bunu da saygıyla karşılarım.F.Bahçe, G.Saray'ı psikolojiksavaşın içine çekmeye çalışıyor. Saha dışı konularagirerek algı yapmayı planlıyorlar. G.Saray yönetimi,psikolojik baskıyı sessizce izliyor. Haftalarilerledikçe bu baskı, karşılıklı demeç savaşlarınadönüşebilir. Ancak iki takımın kadrosunabaktığımızda G.Saray kulübesininçok geniş olduğunu düşünmüyorum.Mourinho'nun elinde ise iki ayrı takımçıkarabilecek bir kadro var. YarıştaG.Saray kazanmaya devam ettikçeF.Bahçe, psikolojik baskıyı ve algılarıdaha da güçlendirmek isteyecektir. Buyarışta sinirlerine hakim olan hedefe ulaşır.Mourinho, F.Bahçe'yibir raya oturttu. Mert Hakan ve Oğuz'un da devreyegirmesiyle kâğıt üzerindeki kadro derinliğininpratiğini görüyoruz. G.Saray'da ise OkanBuruk, bazı oyunculara hiç süre vermeyerek yinekâğıt üzerindeki kadroyu daralttı. Kaan'ın sakatlığıönemli ve Osimhen'in varlığına rağmen İcardi'sizbir sezonun devamı elbette daha zorlu olacak.Saha dışında Fenerbahçe, Mourinho'nun iletişimdilini sürekli G.Saray'a yüklenmekle çözeceğinisanıyor. Okan Buruk bu konuda tecrübeli.Etkilenmediğini de Kadıköy'deki derbide gösterdi.F.Bahçe'nin üzerinde son 10yılın şampiyon olamama stresi var. F.Bahçe'ninönüne çıkacak en büyük engel bu psikolojikdurum olabilir. F.Bahçe'nin saha içindeciddi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum.Ancak G.Saray'ın iki yıl oturmuşbir takımı ve bu takımı başarıya ulaştırmışbir teknik direktörü var. Her krize karşı dakendi içinde çözüm üretebilme becerisi var.Bu da G.Saray'ı psikolojik rahatlıkla birlikteF.Bahçe karşısındaki en önemli iki avantajındanbir tanesi. Bu kavga, bütün güzellik veçirkinlikleriyle sezon sonuna kadar sürer.Van Bronckhorst,Beşiktaş'a damgasını vuramadı. İstikrarsızsonuçlar aldı, belirli bir 11'e takılıp özelliklebaşta Salih olmak üzere diğer yerli oyuncularaplanında hiç yer vermedi.Çünkü hem Avrupazora girer hem de ligden Beşiktaş kesin havluatar. Sergen Yalçın, son şampiyonluğunmimarı oldu. Sergen hoca, yerlive yabancı oyuncuları bir potada eritmesinive onlardan verim almasınıbilir. Yalçın gelirse Beşiktaş toparlanır.Hasan Arat çokbeyefendi, janti bir adam. Sevimlide davranıyor ama bazı konulardakendisi ile ilgili soru işaretlerimvar. Van Bronckhorst'un her tarafıVan Bronckhorst olsa ne yazar! İkihaftalık arada 5-6 gün tatil vermesininnedeni spor fizyolojisiyle açıklanamaz.Tamamıyla hocanın keyfi.Beşiktaş, maalesefsahipsiz ellerde. Yine bir kasım ayıBeşiktaş ligden koptu. Sezon başındakiBeşiktaş'ın şampiyonluk şansıyüzde 5 derken beni çarmıha geriyorlardıama şu anda yüzde 5 biledeğil. Yüzde 0… Beşiktaş taraftarınıkandıranlar utansın.Bu sezon tekrar futbolyorumculuğuna soyunan Sergen Yalçın'ınekran performansıyla kendi kalesine bir golattığını düşünüyorum. Dünya futbolunu takipetmez. Müthiş yeteneğiyle ekranda öz güvenlikonuşur.Hollandalı hoca dauzun zamandır ortalıkta görünmeyen SametAybaba da bu kadronun kurulmasından, dolayısıylaeksiklerinden sorumlu. F.Bahçe derbisikaybedilirse Hollandalı gider. Beşiktaş'ın sezonsonunda seçimi var. Hasan Arat'ın bu performanslabir kez daha o koltukta oturabileceğinisanmıyorum.Sayın Arat seçimöncesi, "Son 3 sezondur Beşiktaş'ınkasım ayında havlu atması kabuledilemez. Üstelik bu kadar paraharcanmışken" demişti. Şimdi hocadeğişti, takımın yüzde 80'i değiştiama gelinen nokta aynı. Burada birçözümsüzlük var. Taraftara yine acıve kaos kaldı. Kaos diyerek kaosa çağrıyapmıyorum. Çünkü Beşiktaş camiası yarışdışı kalınca birbirine sarıyor. O da yönetimi vehocayı yıpratıyor.Sergen hocanın reçetesi varsa, buyursun gelsin.Ama şampiyon olduktan ve 5-6 tane iyifutbolcu alındıktan sonra "Ben çözemiyorum,yönetemiyorum, özetle reçetem yok diyerekbırakıp gitmişti. O günden bugüne ne değişti?Nasıl bir reçetesi var, onu dinledikten sonrayorum yapmak lazım. Benim reçeteme gelince,Masuaku'nun gönderilmesi, öncelikle sol bek,sağ bek ve kanat oynayabilen bir forvete ihtiyaçvar. 3 transfere bu takım toparlanır.Ferhat Gündoğdu'yuTürkiye'de en ağır şekilde eleştirmişolan adam bendim.Ferhat Gündoğdu, idealistbir adam. Tek derdi,genç hakemleri yaratıpTürk hakemliğine faydalıolmak. Bunları benimiçin söyleyebilmek kolaydeğil. 'Ağır eleştirdiğinadama şimdi sahip çıkıyorsunAhmet hoca' dediklerinde, bensözümün arkasındayım. İdealistve temiz adam. Onun suratına dasöyledim, hata yaparsa eleştiririm. Ama kalbindenve niyetinden en ufak bir kuşkum yok.Görevden alınan hakemlerleilgili tek açıklamada bulunamayan MHKiçin ne diyebilirim?Hakemlerin hangi takımların lehineyaptığı hatalara göre değerlendirmekgerekir. G.Saray'ın lehine hatayaparsan maç alamazsın, aleyhineyaparsan alırsın. Bir dönemFerhat Gündoğdu'yu yerdenyere vuran eskihakemler, şimdiyanında yer alıyorlar.Hangi dağdakurt öldü! FerhatGündoğdu'ya el miöptürdünüz? Kendinize biatmı ettirdiniz? Ya olduğunuz gibigörünün ya da göründüğünüz gibi olun.Bu atamaları hakem performanslarınınMHK tarafından beğenilmişolduğu şeklinde yorumluyorum. Aksi takdirdebir MHK'nin göz göre göre TFF'ye savaşaçması teknik olarak mümkün değil.MHK'nin sahayasürdüğü genç hakemlerin hali ortada.Bizde kulüp yönetimlerinin en büyük icraatı,sürekli bir şeye tepki vermektir. TFFBaşkanı ve yönetimi başarısız. Türk futbolunuda yönetemiyorlar. MHK deTürk futbolunun bir parçası. Çokuzun zamandır Twitter'ın negatifenerjisiyle futbol ailesininfertleri pozisyon alıyor, kararveriyor. Spor medyasının dasosyal medyadaki hali ortada.Ülkede Z kuşağının bugüzel oyundan soğumak içinçok ama çok fazla nedeni var.