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Giriş Tarihi: 27.11.2024 13:44

Son dakika: Trabzonspor'dan sol beke Bruno Onyemaechi hamlesi!

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Trabzonspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo mavililer, sol bek takviyesi için Boavista forması giyen Bruno Onyemaechi'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

Son dakika: Trabzonspor’dan sol beke Bruno Onyemaechi hamlesi!

Trabzonspor'da Adana Demirspor karşısında alınan 5-0 galibiyetin ardından moraller yerine geldi.

Bordo-mavililerde Şenol Güneş bu maçta derin bir rotasyona gitti.

Özellikle Arif Boşuk, Batagov ve Cham'ın performansı dikkat çekti.

Ara transfer dönemi öncesi tüm oyuncuları görüp ona göre hamle yapmak isteyen yönetim ise ilk olarak sol bek noktasında karar verdi.

Trabzonspor, sol bek için aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Pedro Malheiro'yu da bu takımdan kadrosuna katan yönetim oyuncunun şartlarını sordu.

O İSİM BRUNO ONYEMAECHI!

Portekiz basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Trabzonspor, Nijeryalı sol bek için kulübüne şartlarını sordu.

Bruno ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boavista 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 11 maçta sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. (Fotomaç)

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Son dakika: Trabzonspor'dan sol beke Bruno Onyemaechi hamlesi!
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