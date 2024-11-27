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Giriş Tarihi: 27.11.2024 14:08

TRABZONSPOR HABERİ: Kenan Karaman, Fırtına yolunda

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'a talip oldu. Bordo-Mavililer, teknik direktör Şenol Güneş'in eski öğrencisi olan Kenan'ın bonservisi için Alman ekibine 500 bin euro teklif edecek. 30 yaşındaki futbolcu da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Kenan Karaman, Fırtına yolunda

Ocak transfer dönemi yaklaşırken, Trabzonspor'da kadroyu güçlendirme çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavili ekibin, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen tecrübeli santrfor Kenan Karaman'ı transfer gündemine aldığı iddia edildi. Bu sezon Bundesliga 2'de 12 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Kenan Karaman, gösterdiği etkili oyunla dikkat çekiyor. Hem santrfor hem de kanat forvet pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcunun, Şenol Güneş'in transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

Kenan Karaman'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2028 yılına kadar Schalke 04 ile sözleşmesi bulunan milli futbolcu, daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması da giymişti. Trabzonspor'un, oyuncunun maliyetini araştırdığı ve şartların uygun olması halinde transfer görüşmelerine başlayabileceği öğrenildi. (Haber 61)

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TRABZONSPOR HABERİ: Kenan Karaman, Fırtına yolunda
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