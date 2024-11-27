TRABZONSPOR HABERİ: Simon Banza sessiz sedasız krallığı

Trabzonspor'un Braga'dan 2 milyon Euro'ya kiraladığı Simon Banza, ligde atılan 17 golün 8'ine imzasını koydu. Gol krallığı yarışında 8 gollü Beşiktaşlı İmmobile'yi yakalayan Demokratik Kongolu forvet, bu sezon ligde 3 farklı maçta (Konya/F.Bahçe/ Adana Demir) en az iki gol atmayı başaran tek isim oldu.

Banza, forma giydiği 9 maçta gösterdiği performansla son dönemlere Bordo-Mavili forma ile öne çıkan Sörloth, Cornelius ve Onuachu'yu geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon 15 gol atan Onuachu, ilk 9 maçta 7 gol, Cornelius ise 3 gol kaydetmişti. Sörloth ise 6 gol bulmuş, sezonu 24 golle kral tamamlamıştı. Cornelius ve Onuachu ise 15'er gol atmıştı. Şu ana kadar üç önemli ismi de geride bırakan Banza'nın, sezon sonu bu yıldızları geçme ihtimali yüksek gözüküyor.