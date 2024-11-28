Avrupa basınından, Muhammed Cham’a büyük övgü!

Adana Demirspor maçında 3 gol ve 2 asistle şov yapan Muhammed Cham, Avrupa'yı salladı. 24 yaşındaki Avusturyalı 10 numaranın performansı, Alman basınında da yer buldu.Almanlar, daha önce Wolfsburg ve Hannover altyapısında da forma giyen Cham'e övgü yağdırırken, başarılı futbolcu için Trabzonspor kariyerinin bir sıçrama noktası olabileceği vurgulandı. Fırtına, Cham'ı sezon başında 4 milyon euro bedelle Clermont'tan kadrosuna katmıştı. Geride kalan 10 haftada 420 dakika süre alan Cham, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlamış durumda.Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandıran Fırtına, 14 golü iç sahada kaydederken 3'ünü deplasmanda attı. İç sahada 19 gol atan Galatasaray'ın ardından Göztepe ile ikinci sırayı paylaşan Karadeniz ekibi, hedeflerinin uzağında kalsa da sahasında rakip fileleri havalandırmakta zorluk çekmedi.