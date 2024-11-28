Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ MACCABI TEL AVIV CANLI | Beşiktaş, tarafsız sahada Maccabi'yi ağırlıyor! 11'ler açıklandı...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 19:32 Son Güncelleme: 28.11.2024 19:36

BEŞİKTAŞ MACCABI TEL AVIV CANLI | Beşiktaş, tarafsız sahada Maccabi'yi ağırlıyor! 11'ler açıklandı...

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanı bulunan Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i Macaristan’da konuk ediyor. Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

BEŞİKTAŞ MACCABI TEL AVIV CANLI | Beşiktaş, tarafsız sahada Maccabi’yi ağırlıyor! 11’ler açıklandı...

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rafa, Rashica, Semih, Immobile.
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Patati, Turgeman

Arnavutluk Milli Takımı'ndan sakat dönen Ernest Muçi, Maccabi karşısında takımdaki yerini alamayacak.

MACCABI TEL AVIV İLE 3.KARŞILAŞMA

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.

Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

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BEŞİKTAŞ MACCABI TEL AVIV CANLI | Beşiktaş, tarafsız sahada Maccabi'yi ağırlıyor! 11'ler açıklandı...
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