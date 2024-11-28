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Giriş Tarihi: 28.11.2024 18:21

Fenerbahçe, genç yıldız Yasin Özcan'ı yakından takip ediyor!

Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda Oosterwolde'nin sezonun kapatmasından sonra sol bek transferi için hareketlilik yaşanıyor. Yönetim, Kasımpaşa'nın genç sol beki Yasin Özcan'ı yakın takibe aldı.

Fenerbahçe, genç yıldız Yasin Özcan’ı yakından takip ediyor!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe kadrosunu daha da güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, sol bekte görev yapan Hollandalı yıldız Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra bu bölge için harekete geçti.

Takvim'de yer alan bir transfer haberine göre Fenerbahçe yönetimi, sol bek için yerli bir takviye yapmak istiyor. Kanarya'nın Kasımpaşa'nın parlayan genç yıldızı Yasin Özcan için nabız yoklayacak.

MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ GİBİ PROFİL

Yasin Özcan, Mourinho'nun istediği gibi hem sol stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor. Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Yasin'in bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe, genç yıldız Yasin Özcan'ı yakından takip ediyor!
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