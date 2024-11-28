Fenerbahçe, Sadio Mane’yi reddetti: Risk faktörleri etkili

Devre arasında '10 numara' Anderson Talisca ve '8 numara' Cristian Medina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye Suudi ekibi Al-Nassr'dan sürpriz bir öneri geldi.Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca konusunda yoğun görüşme halinde olan iki kulüp arasındaki son gündem maddesi Sadio Mane oldu.32 yaşındaki Senegalli futbolcu ile yolları ayırmak isteyen Suudi ekibi, Fenerbahçe'ye öneri sundu.Yönetim, yüksek kazancı olan ve devamlılık konusunda soru işaretleri barındıran Sadio Mane'yi reddetti.Futbolcu son 2 yılda sakatlıktan dolayı 139 gün sahalardan uzak kaldı. Verimlilik açısından da Liverpool'daki günlerinden oldukça uzakta. Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist kaydeden Mane, diğer 9 resmi mücadelede ise 2 kez ağları sallayıp gol pası veremedi.Anderson Talisca ve Cristian Medina konusunda atılmış resmi imza yok. Teknik Direktör Jose Mourinho, sol stoper ve sol bekte görev yapabilen bir oyuncu istiyor. Talisca'yı taraftara hediye etmek isteyen Yönetim'in, 8 ve 10 konusunda acelesi yok. Bütçe kalırsa hedef savunmacı takviyesi yapmak.. Kanatlardaisimlerinden memnun olan yönetim,