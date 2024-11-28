Fenerbahçe’nin, Osayi-Samuel ile anlaşmada son kararı

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile 2+1 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya vardı. Sportif Direktör Mario Branco'nun, Nijeryalı futbolcunun menajerliğini yapan ağabeyi ile yaptığı görüşme sonucu anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Osayi, henüz gol veya asist katkısı yapamadı. Nijeryalı sağ bekin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Takvim)