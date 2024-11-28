Fenerbahçe’nin Vardar’dan rövanşını, Gostivar’daki Fenerbahçeliler aldı

Gostivar takımında sportif direktör olan Fenerbahçe Efsanesi Moussa Sow, Teknik Direktör Mert Nobre ve takım kaptanı Alper Potuk'un yanı sıra Nabil Dirar ile Erten Ersu gibi Fenerbahçe'de forma giymiş isimler yer alıyor.

Makedonya ekibinde kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, Kulüp Menajeri Taylan Oran da bulunuyor. Gostivar bünyesinde bulundurduğu Türkler ve ülkemizde forma giymiş oyuncuları ile adından daha çok söz ettirmeyi hedefliyor.

Hedefi Makedonya Liginde şampiyon olup Şampiyonlar liginde boy göstermek olan Gostivar takımı için 'Avrupadaki Fenerbahçe' benzetmesi de yapılıyor ve Makedonya liginde 15'inci hafta oynanırken takım lider durumda bulunuyor.