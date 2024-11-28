Galatasaray, Jhon Arias transferinde sona yaklaştı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son olarak Tottenham'ı yenerek büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi.



Kanat rotasyonu için harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, Fluminense forması giyen Jhon Arias'a yöneldi. Sezon başında da 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Aslan, bu kez Brezilya ekibinin inadını kırmaya çok yakın. Bu transferle birlikte bir türlü hazır hale gelemeyen Hakim Ziyech'le yolların ayrılması bekleniyor. Faslı oyuncunun ayrılığıyla birlikte hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında yer açılacak.



12 MİLYON EURO



Kolombiya basını, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Fluminense oyuncusu, ocak ayında Brezilya futboluna veda edebilir. Arias'ın Avrupa'ya gitme olasılığı çok yüksek. Uzun süredir onu takip eden Galatasaray, bu listenin ilk sırasında yer alıyor. Türk kulübü, Kolombiyalı yıldız için ısrarcı. Teknik direktör Okan Buruk'un öncelik verdiği oyuncu, 2.5 milyon euroluk maaşa evet dedi. Arias, Galatasaray'a 4 yıllığına imza atabilir. Taraflar arasında son detaylar görüşülüyor. Oyuncunun Fluminense ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek. Sarı kırmızılı takım, oyuncunun bonservisini 10 milyon euronun altına çekmek istese de olmadı. Galatasaray'ın 12 milyon euroya el sıkıştığı iddia edildi.



ON NUMARA DA OYNUYOR



Bu sezon takımıyla 48 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 4 bin 117 dakika süre alarak 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Kariyerine Meksika'da başlayan Arias, sonrasında ülkesinin takımlarından; Patriotas, Llaneros, CD America ve Indep. Sante Fe formalarını giydi. 2021-22 sezonu başında ise 600 bin euro bedelle Fluminense'ye gitti. Gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Asıl pozisyonu sağ kanat olan Arias, '10 numara' ve sol kanatta da forma giyebiliyor.