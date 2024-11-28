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Giriş Tarihi: 28.11.2024 19:40

Hollanda polisinden Galatasaray taraftarın müdahale!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bugün deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk oluyor. İki takım taraftarı maç öncesinde stadın etrafında toplandı. Burada iki taraftar grubu arasında çıkan kargaşa sonrası Hollanda polisi müdahale etti.

Hollanda polisinden Galatasaray taraftarın müdahale!

Temsilcimiz Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar ile Hollanda polisi arasında gergin anlar yaşandı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; maç öncesinde Alkmaar'daki Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Galatasaraylı bri taraftar arasında çıkan tartışmanın ardından Hollanda polisi harekete geçti. Hollanda polisi taraftarlara copla müdahale ederken, taraftarların olduğu bölgede havai fişek patlaması sesi duyulunca güvenlik güçleri geri çekildi. Bu olayın ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştıran polis güçleri durumu kontrol altına aldı.

Taraftarlar daha sonra otobüsleriyle stada doğru hareket eti.

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Hollanda polisinden Galatasaray taraftarın müdahale!
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