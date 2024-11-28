Jose Mourinho: "Kadıköy'de kendi kaderimizi belirleyeceğiz"

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kazanarak 8 puana yükseldi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

MOURINHO: "KADIKÖY'DE KENDİ KADERİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ"

Mourinho açıklamasında, "Oyuncularıma tebrikler. Harikaydılar. İlk yarıda bazı defsansif hatalar yaptık. İkinci yarıda birkaç şeyi değiştirdik ve istikrarı sağladık. Biz de kartlarımızı oynadık, gerçekten oyuncularım harikaydı. Bu maçı idare etmek benim için zordu. Eksik oyuncularımız vardı, sahada sarı kartlı oyuncularım vardı. Hamle şansım azdı. Şimdi Kadıköy'de kendi kaderimizi belirleyeceğiz. Pozitif bir durumdayız. Tabloda orta sıralardayız ama ondan daha da önce ligi düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"HAKEM KÖTÜ DEĞİLDİ"

Portekizli çalıştırıcı, "Rakibin en azından bir kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Hakem o pozisyonda onları affetti diyebiliriz. Bize karşı ise kartlarını çok cömertçe çıkardı. Genel olarak baktığımda hakem kötü değildi, iyiydi diyebilirim." dedi.