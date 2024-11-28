Okan Buruk, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı sonrası TFF’ye sitem etti!

'BİR SONRAKİ DEPLASMAN DAHA ÖNEMLİ'

"Sonuçta deplasman maçı, kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. İlk 8'e girmek için bir sonraki deplasman daha önemli. Oyuncularımız oyun içerisinde yoruldu ama ikinci yarıdaki performans beni mutlu etti."

'NEDEN BİZ 3 GÜN SONRA OYNUYORUZ?'

Eyüpspor maçı için gün değişikliği talebinde bulunduklarını ancak bu talebin reddedildiğini ifade eden Okan Buruk, "Avrupa'da 3 takım aynı gün maç oynanıyor. Sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. Neden biz 3 gün sonra oynuyoruz? Başvuru da yaptık. Olmadı Salı oynayalım dedik. Sonuçta bu milli mesele. Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsunuz? Şikayet etmiyoruz. Aslanlar gibi oynayacağız. Ancak kötü niyet olduğunu düşünüyorum." sözleriyle TFF'yi eleştirdi.

"NELSSON'UN GEÇEN SENE ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ KATKISI VARDI"

Zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktaran Okan Buruk, "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Metehan da genç bir oyuncu. Kendi altyapımızdan yetişti. Mümkün olduğunca ona da süre vermek istiyorum. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim. Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz. Bugün de erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Nelsson'la ilgili taktiksel bir değişiklik yaptım ama onun daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.