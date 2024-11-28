Şehrin kayıp çocukları!

EFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir, evinde Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kalıp 4. hafta maçında da galibiyetle tanışamadı. Bu karşılaşmaya kadar bütün maçlarını kaybeden ve grubun son sırasında yer alan Moldova takımı, ilk puanını İstanbul'da aldı.kilidi 42. dakikada penaltıyla kırdı. Piatek'in şutunda top ceza sahasındaki Douanla'nın eline çarptı ve hakem penaltıyı verdi. Atışı kullanan Piatek topu ağlara yolladı: 1-0.bulduğu pozisyonları da cömertçe harcadı. Petrocub, yakaladığı ani kontratakta 90+6'da Bors'un golüyle beraberliği kaptı. 2 puanda kalan Başakşehir, 5. haftada'i konuk edecek. Karşılaşma 12 Aralık Perşembe 20.45'te oynanacak.