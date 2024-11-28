Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oluyor! 11'ler açıklandı...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 21:49 Son Güncelleme: 28.11.2024 22:19

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oluyor! 11'ler açıklandı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Slavia Prag’a konuk oluyor! 11’ler açıklandı...

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftalık süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, zorlu Çekya deplasmanında 3 puan almak için sahaya çıkacak.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

2021-2022 SEZONUNDA KARŞILAŞTILAR

İki takım, daha önce 2021-2022 Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesinde birbirine rakip oldu. Oynanan iki maçı da Slavia Prag 3-2'lik skorla kazanarak tur atlayan taraf oldu.

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SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oluyor! 11'ler açıklandı...
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