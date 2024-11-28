SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Slavia Prag’a konuk oluyor! 11’ler açıklandı...

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftalık süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, zorlu Çekya deplasmanında 3 puan almak için sahaya çıkacak.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

2021-2022 SEZONUNDA KARŞILAŞTILAR

İki takım, daha önce 2021-2022 Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesinde birbirine rakip oldu. Oynanan iki maçı da Slavia Prag 3-2'lik skorla kazanarak tur atlayan taraf oldu.