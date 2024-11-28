Son dakika haberi: AZ Alkmaar - Galatasaray | Zorlu maç öncesi Cimbom’un 11’i açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bugün Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.
İLK 11 BELLİ OLDU
Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom bu maçı da kayıpsız geçmenin hedefinde. Zorlu karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.
AZ Alkmaar XI: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Bommel, Parrott
Galatasaray XI: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Yunus, Sara, Torreira, Barış Alper, Mertens, Batshuayi, Osimhen.