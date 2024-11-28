Son dakika haberi: AZ Alkmaar - Galatasaray | Zorlu maç öncesi Cimbom’un 11’i açıklandı

İLK 11 BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom bu maçı da kayıpsız geçmenin hedefinde. Zorlu karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

AZ Alkmaar XI: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Bommel, Parrott

Galatasaray XI: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Yunus, Sara, Torreira, Barış Alper, Mertens, Batshuayi, Osimhen.