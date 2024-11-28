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Giriş Tarihi: 28.11.2024 19:35 Son Güncelleme: 28.11.2024 19:46

Son dakika haberi: AZ Alkmaar - Galatasaray | Zorlu maç öncesi Cimbom'un 11'i açıklandı

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray bugün zorlu deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu oluyor. Cimbom bu maçtan da kayıpsız devam etmek istiyor. Maç öncesi 11'ler belli oldu. Karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

Son dakika haberi: AZ Alkmaar - Galatasaray | Zorlu maç öncesi Cimbom’un 11’i açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bugün Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

İLK 11 BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom bu maçı da kayıpsız geçmenin hedefinde. Zorlu karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

AZ Alkmaar XI: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Bommel, Parrott

Galatasaray XI: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Yunus, Sara, Torreira, Barış Alper, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

İKİ TAKIM DA SON MAÇLARINI KAZANDI

Temsilcimiz Galatasaray son Avrupa Ligi maçında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek dikkat çekmişti. AZ Alkmaar ise son maçında temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti.

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Son dakika haberi: AZ Alkmaar - Galatasaray | Zorlu maç öncesi Cimbom'un 11'i açıklandı
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