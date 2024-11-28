Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:58

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA
Trendyol 1. Lig’de 14. hafta heyecanı başlıyor

Ligde haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Adanaspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA