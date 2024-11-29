Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe itirafı!

Bir süredir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Avcı'nın Fenerbahçe ile ilgili itirafı gündeme oturdu.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

"ANLAŞMA NOKTASINA GELMİŞTİK"

Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik. Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ YENİNCE ŞEHİR KENETLENDİ"

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluk hakkında, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa kupalarında oynayacaktı. Bizim bu süreçte maçlarımızı kazanıp farkı açmamız gerekiyordu. İlk 4 haftada 10 puan topladık sonra milli araya girdik. Milli aradan sonra 9. haftada Fenerbahçe'yi içeride yenince şehir kenetlendi." dedi.

"TRABZONSPOR'UN BANA KATTIĞI ÇOK ŞEY VAR"

Abdullah Avcı, "Her takım her sene şampiyon olmayabilir. Fazla özgüven yaşadım. Cornelius gitmek istedi, gitti. Ailevi sorunları vardı. Tekrar şampiyon oluruz özgüveni ile hatalar yaptık. Maxi Gomez'i aldık ama aslında 4-4-2'nin santrforu. Çok ani gelişen şeyler oldu. Alınan oyuncular kötü değildi. Marc Bartra bu ülkede tartışıldı. Edin Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları... Kötü başlamadık ama fokur fokur bir durum vardı. Bu sene başında da inanıyorduk. Şenol hoca benim de hocalığımı yaptı. Sorun şu; Trabzonspor tarihini özetlersem gittiğimde 17'nciydi sezonu 4. bitirdik. Konferans Ligi'nde pay-off oynama hakkı kazandık. 2 senelik mukavelemi bıraktım. Trabzonspor'un bana kattığı çok şey var. 27 yıl sonra Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi." ifadelerini kullandı. (Socrates)