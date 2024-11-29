Beşiktaş’ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat bugün istifa ettiğini duyurdu. İstifa sonrası Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri, bir toplantı gerçekleştirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada başkanlığa Hüseyin Yücel'in getirildiği duyuruldu. 25 Mayıs 2025'te yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Yücel'in görevi devam edecek.

Beşiktaş Kulübünün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."