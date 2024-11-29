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Giriş Tarihi: 29.11.2024 22:44

Bülent Uygun: "Hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün takdir haklarını da rakipten yana kullandı." ifadelerini kullandı.

AA
Bülent Uygun: Hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Net Global Sivasspor, konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenildi.

Teknik direktör Bülent Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"MAALESEF MAĞLUP OLDUK"

Karşılaşmanın gayet güzel ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." ifadesini kullandı.

Bireysel hatalar yaptıklarını belirten Uygun, kendi bireysel yetenekleriyle de gol bulamadıklarını kaydetti.

"TAKDİR HAKLARINI RAKİPTEN YANA KULLANDI"

Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün takdir haklarını da rakipten yana kullandı." diye konuştu.

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Bülent Uygun: "Hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı"
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