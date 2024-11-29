Eyüpspor’dan Vezo ve Umut Meraş açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sakatlıkları bulunan Ruben Vezo ve Umut Meraş'ın son durumu hakkında bir bilgilendirmede bulundu.

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, Umut Meraş'ın sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması, Vezo'nun ise sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. 28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.