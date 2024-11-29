Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce'den flaş açıklama: "Umarım fikstür yüzünden sakatlık olmaz"

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Galatasaray'ın fikstür düzenlemesine yaptığı itirazı destekledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu kararın sakatlıkları tetikleyebileceğini söyleyen İnce, şu ifadeleri kullandı;

"UEFA düzenlemelerine göre, iki futbol maçı arasında en az 48 saat olması gerekmektedir. Eğer maçlar farklı şehirlerde oynanacaksa, kural değişmemekle beraber bu durumda, seyahat süreleri de dikkate alınarak takımların yeterli dinlenme ve toparlanma süresi alması sağlanır.

Özellikle kıtalar arası veya 3 saati aşan uçuş gerektiren hallerde UEFA medikal kurullarının tavsiyesi bu sürenin en az 72 saat olmasıdır. Genel teamüllere aykırı bir biçimde 72 saatten bile az zaman içinde 4-5 saatlik uçuş gerektiren bir deplasmandan sonra maç oynayacağız.

En büyük temennimiz herhangi bir oyuncumuzun bu süreçte sakatlanmamasıdır. Ancak elbette ideal olan bizim temennilerimizden çok bu takvimi hazırlayan arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleridir." Sporx