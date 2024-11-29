Kocaelispor, evinde Adanaspor’u 2 golle geçti!

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Kocaelispor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada Yiğit Arslan düdük çaldı.

45+6'ncı dakikada Kocaelisporlu Mehmet Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta Markao'nun kafayla indirdiği topu karşılayan Vukovic, topu rakip kalenin ağlarıyla buluşturdu: 1-0

İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

61'inci dakikada Kocaelispor'da rakip ceza sahasının uzağında topu alan Pedrinho'nun vuruşu rakip kalecinin sağından yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0

Maç, Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 29'a yükseltti. Adanaspor ise 8 puanda kaldı.

STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz(Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Caner Osmanpaşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Barış Alıcı (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Pedrinho(Dk. 87 Caktas), Oğulcan Çağlayan (Dk. 88 Ahmet Sagat), Vukovic, Mendes, Markao(Dk.58 Beridze)

ADANASPOR: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Donkor, Feyzi Yıldırım, Yepie(Dk. 79 Tapsoba), Innocent, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy(Dk. 58 Dabo), Diakite (Dk. 87 Burhan Tuzun), Ciss

GOLLER: Dk. 45+6 Vukovic, Dk. 61 Pedrinho (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Devran Şenyurt, Innocent, Yepie, Ciss (Adanaspor)