SON DAKİKA: Hasan Arat Beşiktaş Başkanlığından istifa etti! Beşiktaş’ta sular durulmuyor...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceğini masaya yatırmak üzere toplanmıştı. Hollandalı teknik adam için yolların ayrılacağı açıklaması beklenirken Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, başkanlık görevini buraktığını duyurdu.
İşte o açıklamanın detayları;
"Başkanımız Hasan Arat'tan Açıklama
Değerli Beşiktaş Camiası;
Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı
görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.
Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz.
Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi.
3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.
Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım.
Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının
ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...
Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için,
bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim.
17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum.
Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım...
Saygılarımla.
Hasan Arat"
TARAFTARLARLA VEDALAŞACAK!
Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan Hasan Arat, bu akşam 18.00'de Tüpraş Stadyumu müzesinin önünde taraftarlar, personeller ve basın mensuplarıyla vedalaşacak.
NELER OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada; Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez istifa ettiğini duyurmuştu.
Beşiktaş Kulübü, peş peşe gelen ayrılıklar üzerine olağanüstü toplandı. Bu toplantıda asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve Göçmez, istifa kararından vazgeçirildi.
Mete Vardar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamız gerekiyor. Özellikle Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Dün kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da (Işıl Zeybek - İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir." ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmeler üzerine ise Hasan Arat Futbol A.Ş. başkanlığı görevinden istifa etmiş ancak yönetim kurulu başkanlığı devam ettiğini duyurmuştu...