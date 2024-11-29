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Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:10 Son Güncelleme: 29.11.2024 09:16

Son dakika: İngiliz gazeteciden UEFA'ya tepki! "İsrail ödüllendiriliyor"

Geçtiğimiz akşam oynanan Maccabi Tel Aviv Beşiktaş karşılaşması sonrası İngiliz gazeteci Karl Hansen, İsrail’in işlediği savaş suçlarına rağmen cezalandırılmadığını belirterek Beşiktaş'ın ev sahibi olmasına rağmen maçın Macaristan'da oynanmasını eleştirdi.

Son dakika: İngiliz gazeteciden UEFA’ya tepki! İsrail ödüllendiriliyor

Hansen "İsrail, Filistin'i işgal edip Filistinlilere zulmettiği için çok daha önce bu yaptırımları hak etmişti ancak ceza almaması tam anlamıyla bir çifte standart ve ikiyüzlülük örneği. Beşiktaş ev sahibi avantajını kaybederek Macaristan'da oynadı. Bu da İsrail ve kulüplerinin cezalandırılmak yerine ödüllendirildiği anlamına geliyor" dedi

YAN YANA OTURMADILAR

Beşiktaşlı yöneticiler, maçı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi. UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti. Karşılaşmayı Necip Uysal ile birlikte locadan izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Avi Luzon'un telefonlarına cevap vermediği öğrenildi

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Son dakika: İngiliz gazeteciden UEFA'ya tepki! "İsrail ödüllendiriliyor"
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