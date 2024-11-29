Son dakika: İngiliz gazeteciden UEFA'ya tepki! "İsrail ödüllendiriliyor"

Hansen "İsrail, Filistin'i işgal edip Filistinlilere zulmettiği için çok daha önce bu yaptırımları hak etmişti ancak ceza almaması tam anlamıyla bir çifte standart ve ikiyüzlülük örneği. Beşiktaş ev sahibi avantajını kaybederek Macaristan'da oynadı. Bu da İsrail ve kulüplerinin cezalandırılmak yerine ödüllendirildiği anlamına geliyor" dedi

YAN YANA OTURMADILAR

Beşiktaşlı yöneticiler, maçı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi. UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti. Karşılaşmayı Necip Uysal ile birlikte locadan izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Avi Luzon'un telefonlarına cevap vermediği öğrenildi