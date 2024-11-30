ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada! Maç başladı...

Geçen hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, bugün Alanyaspor karşısında çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor.

3 puana kilitlenen Bordo-Mavililer, Akdeniz ekibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini almanın yanı sıra ilk kez üst üste kazanmayı hedefliyor.

CANLI ANLATIM: ALANYASPOR 0 - 1 TRABZONSPOR

GOL: 8' Denis Dragus

ALANYASPOR - TRABZONSPOR 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Cham, Draguş, Cihan, Banza