Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada! Maç başladı...
Giriş Tarihi: 30.11.2024 18:03 Son Güncelleme: 30.11.2024 19:09

ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada! Maç başladı...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-Mavililer, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almanın yanı sıra ilk kez üst üste kazanmayı da hedefliyor. Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada! Maç başladı...

Geçen hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, bugün Alanyaspor karşısında çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor.

3 puana kilitlenen Bordo-Mavililer, Akdeniz ekibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini almanın yanı sıra ilk kez üst üste kazanmayı hedefliyor.

CANLI ANLATIM: ALANYASPOR 0 - 1 TRABZONSPOR

GOL: 8' Denis Dragus

ALANYASPOR - TRABZONSPOR 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Cham, Draguş, Cihan, Banza

ARKADAŞINA GÖNDER
ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada! Maç başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA