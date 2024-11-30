Beşiktaş’ta Fikret Orman aday olacak mı? Kararını açıkladı...

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkanlığı bırakmasının ardından Hüseyin Yücel görevi devraldı. Siyah-beyazlı camiada seçim gündemi, 2025 mayıs ayına kadar kapandı.

Eski başkanlardan Fikret Orman, bir televizyon programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Orman, adaylık kararını da duyurdu.

"ADAY OLMA GİBİ BİR DURUMUM YOK"

Fikret Orman, "Eski, istifa etmiş bir başkan neden Beşiktaş başkanlığını kovalasın? Herkes Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'ten örnek veriyor. Ben istifa ettim, ben neden Beşiktaş başkanlığını kovalar pozisyonda olayım? Beşiktaş'ta tekrar aday olma gibi bir durumum yok, onu kovaladığım da yok. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman orada olurum. Beşiktaş'ın pazartesi günkü maçı, ondan sonraki haftadaki maçı, mayısa kadar giden süreci konuşmamız lazım. Biz fırsat kollamayız. Serdal'ın da adı geçiyor, o da öyle. Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz." dedi.

"3 AY İÇİN BİRİSİNİN GELMESİ HİÇBİR ŞEY KAZANDIRMAZ"

Orman, "Şu anda biz daha kasım ayındayız. Önümüzde uzun bir süre var. Yönetim kurulu, bir açıklama yapmış. Biz mücadele edeceğiz, görevimizin başındayız diyor. Onun başkanı da Hüseyin Yücel oldu. Hüseyin Yücel de şu ana kadar elinden gelen yapan biri. Yarın bıraktı diyelim, ocak-şubat ayında seçim oldu. Gelecek yönetim 3 ayda ne yapacak, hiçbir şey yapamaz. Sezon sonunda seçim olacak. 3 aya birisinin gelmesinin kazandıracağı bir şey yok." diye konuştu.

"BU ARKADAŞLARIMIZA DESTEK VERELİM"

Beşiktaş eski başkanı, "Hüseyin Yücel'in kendisine söyleyeceğim şeyleri, kamuoyu önünde konuşmam. Şu anda benim başkanım. Ona söyleyeceğim şeyleri burada paylaşmam. Burası büyük Beşiktaş camiası, burası Türkiye'nin en büyük camiası, onun başkanı oldu, onun başkanı gibi hareket edecek. Mücadele edecek, en doğruları yapacak. Biz de ona destek olacağız. Bize ihtiyacı olan her yerde olacağız. Hüseyin Yücel, illegal olarak oraya gelmiş birisi değil. Tüzüğe göre gelmiş birisi. Şu anda Beşiktaş'ın resmi olarak başkanı Hüseyin Yücel'dir. Hiç ortada illegal bir durum yoktur. Şu anda Beşiktaş'ın başkanı. Onlar da bir açıklama yapmışlar. Mücadele edeceğiz diyorlar. Takdire şayan bir şey. Kolayı vardı, kaçabilirlerdi. Bu arkadaşlarımıza destek verelim. Onlar götürsünler!" ifadelerini kullandı.