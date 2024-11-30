En-Nesyri kaldı

F.Bahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya aldığı Youssef En-Nesyri, Çekya'da F.Bahçe'yi zafere götüren isimdi.Sezon başında Mourinho'nun liste başı isimlerinden olan En-Nesyri'nin performansı zaman zaman tartışılmıştı. Portekizli çalıştırıcı, En-Nesyri'nin satılmasını istemiyor. Son 9 maçta 8 gole direkt olarak etki yapan deneyimli futbolcuyaYönetim bu konuda fikrini sorduğu Mourinho'dan negatif yanıt alınca 27 yaşındaki forvet ile yola devam kararı çıktı.