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Giriş Tarihi: 30.11.2024

En-Nesyri kaldı

Yönetim, Faslı oyuncu için Suudi Arabistan’dan gelen 32 milyon Euro’luk teklifi Mourinho’ya danıştı ve reddetti

Samet YÜKSEL
En-Nesyri kaldı
F.Bahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya aldığı Youssef En-Nesyri, Çekya'da F.Bahçe'yi zafere götüren isimdi. Faslı oyuncu, M.United, AZ Alkmaar ve son olarak Slavia Prag ağlarını sarsıp üst üste 3 maçta da gol attı. Sezon başında Mourinho'nun liste başı isimlerinden olan En-Nesyri'nin performansı zaman zaman tartışılmıştı. Portekizli çalıştırıcı, En-Nesyri'nin satılmasını istemiyor. Son 9 maçta 8 gole direkt olarak etki yapan deneyimli futbolcuya Suudi Arabistan'dan 32 milyon Euro'luk teklif geldi. Yönetim bu konuda fikrini sorduğu Mourinho'dan negatif yanıt alınca 27 yaşındaki forvet ile yola devam kararı çıktı.
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En-Nesyri kaldı
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