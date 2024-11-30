Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erzurumspor FK, deplasmanda tek golle güldü!
Giriş Tarihi: 30.11.2024 22:45

Erzurumspor FK, deplasmanda tek golle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı ve 25 puana yükseldi. Çorum FK ise 20 puanda kaldı.

AA
Erzurumspor FK, deplasmanda tek golle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Erzurumspor FK 25 puana yükselirken, Çorum FK 20 puanda kaldı.

HAKEM MAÇI TEKRAR BAŞLATTI

Öte yandan hakem Erdem Mertoğlu maçı bitirdikten sonra Ahlatcı Çorum FK'li futbolcu ve teknik heyettekilerin erken bitirdiği itirazı üzerine, yardımcılarıyla bir süre görüştükten sonra maçı tekrar başlattı.

Hakem, maç 2 dakika daha oynandıktan sonra son düdüğü çaldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman Akarsu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Eren Karadağ), Verheydt (Dk. 78 Ahmethan Köse), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 78 Cadic), Kadir Seven, Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Burak Süleyman (Dk. 83 Atakan Cangöz)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu (Dk. 86 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 79 Azubuike), Giorbelidze, Roshi (Dk. 66 Celal Hanap), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Teklic

Gol: Dk. 32 Mamba (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kadir Seven, Dk. 44. Atakan Akkaynak, Dk. 63 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 15 Cirociata, Dk. 90+5 Koray Kılınç, Dk. 90+5 Teklic (Erzurumspor FK)

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurumspor FK, deplasmanda tek golle güldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA