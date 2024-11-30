FENERBAHÇE HABERİ: Futbolcuların Mourinho sevgisi

Fenerbahçe'nin teknik patronu Manchester United maçının ardından 'Böyle performans ortaya koyarsak yenemeyeceğimiz takım yok' demecini her fırsatta oyuncularına hatırlatmaya devam ediyor. Mourinho, Trabzonspor maçından önce de yaptığı toplantılarda İngiliz ekibiyle oynadıkları mücadeleyi örnek göstermiş ve sarı-lacivertliler 90+8'de bulduğu golle bu önemli maçı kazanmıştı.

Slavia Prag gibi zorlu bir deplasmana çok önemli eksiklerle giden Fenerbahçe'de Mourinho yine sıradan maç algısı yaratmadı ve rakibin ne kadar tehlikeli olduğunu vurguladı. Prag deplasmanında da takım müthiş bir kenetlenme yaşadı, sahadan galibiyetle ayrıldı. Böylece Mourinho ile öğrencilerinin arasındaki bağ da bir kez daha gözler önüne serildi. (Milliyet)